Le DAB+ bientôt disponible sur tous les récepteurs

Plus précisément, le Code des Communications Électroniques Européen (CCEE ou EECC) impose que "tout récepteur de services de radio automobiles intégré dans un véhicule neuf de catégorie M qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location dans l’Union à partir du 21 décembre 2020 comprend un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre". Cette directive doit être transposée dans le droit français, droit français qui intègre déjà une loi sur l’obligation de compatibilité des récepteurs de domicile ou automobile pour 2020. La transposition de la directive est intégrée au projet de loi audiovisuel (voir ICI). Son adoption par l’assemblée modifierait la loi existante en conséquence.