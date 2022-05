Les bijoux Julien d'Orcel s'invitent sur RFM et Virgin Radio

Du 16 au 27 mai, la marque Julien D'Orcel s'associe aux radios musicales RFM et Virgin Radio en fil rouge sur tous les supports de l'antenne. Incarnés par les animateurs phares des deux radios, des rendez-vous ludiques ont été créés spécifiquement autour de la thématique de la Fête des mères et permettent d'interagir avec les auditeurs des musicales dans une ambiance complice et conviviale sur les antennes, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, les matinales du Meilleur des Réveils et du Virgin Tonic accueillent ainsi des mécaniques de jeux élaborées sur mesure pour mettre à l'honneur toutes les mamans des auditeurs et offrir 12 000 € de bijoux pour leur faire plaisir.