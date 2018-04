Les auditeurs de Radio ECN rencontrent Dadju

Radio ECN "The Best Music", diffusée à Mulhouse sur 98.1 et à Colmar sur 98.2, prépare la venue de Dadju. Le chanteur viendra à la rencontre des auditeurs, ce mercredi 18 avril à Kingersheim. À cette occasion, Radio ECN invite 1 000 auditeurs à assister à une interview en live, "la révélation pop urbain du moment". Il interprètera en direct quelques extraits de son album "Gentleman 2.0", disque de platine.

Depuis 15 ans, radio ECN propose chaque année plusieurs plateaux d'artistes, des concerts et des show case avec les artistes "qui font le buzz" comme Maitre Gims, Lartiste, Orelsan, Ishtar, John Mamann, Soprano...