Les Radiodays Europe arrivent à Lisbonne

Amener les Radiodays Europe à Lisbonne cette année a présenté quelques défis pour l'équipe. Beaucoup de choses se sont passées dans le monde de la radio et du podcasting. Alors, quelle est la prochaine étape pour la radio et le podcasting ? Si vous êtes déjà allé aux Radiodays Europe, vous savez que la session du Radio Summit est tournée vers l'avenir. Anette Kokholm (Radio, DR), Caroline Beasley (Beasley Media Group), Patricia Schlesinger (RBB) et Marc Vossen (Ngroup) discuteront de l'essor de l'industrie audio et... de l'avenir. Côté Français, Vincent Benveniste (Radio Act), Camille Bondeville (DAVID Systems), Gabrielle Boeri-Charles (Binge Audio), Xavier Filliol (Radioline) ou encore Laurent Frisch (Radio France), Estelle Cognacq (franceinfo), Philippe Generali (RCS) et Vincent Soulet (Chérie FM) sont annoncés.