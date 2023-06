RCF en direct des JMJ à Lisbonne

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 30 Juin 2023 à 07:55 | modifié le Vendredi 30 Juin 2023 à 07:55

Du 1er au 6 août, les Journées mondiales de la jeunesse auront lieu à Lisbonne, au Portugal. Un événement religieux et culturel qui rassemble plus d’un million de jeunes du monde entier autour du pape François et parmi eux près de 40 000 français. Pour vivre ces temps de prière, de fête et de partage, une équipe RCF sera en direct de Lisbonne.