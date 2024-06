RedTech organise son RedTech Summit à Lisbonne

Cette année, le RedTech Summit quitte sa ville d'origine, Paris, pour se rendre à Lisbonne. Du 11 au 13 juin, des PDG et des directeurs techniques d'entreprises de radiodiffusion et de podcasting audio du monde entier se réuniront dans la capitale portugaise pour s'attaquer à certaines des questions les plus importantes qui façonnent le secteur.Ce RedTech Summit est une occasion rare pour les leaders de l'industrie de se rencontrer dans un cadre intime, loin du rythme frénétique des studios et du brouhaha chaotique des conventions, pour partager des idées qui façonneront leurs stratégies. Il en résulte une vision globale d'un secteur confronté à des changements sans précédent et, à certains égards, à une menace existentielle.