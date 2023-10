"Les Masters du rire" en direct sur Rire & Chansons

Pour cette nouvelle édition, les auditeurs (et les téléspectateurs) pourront passer la soirée en compagnie d'Oldelaf, Alexis Le Rossignol, Tristan Lucas, Lisa Delmoitiez, Jo Brami, Tareek et Jérémy Lorca. "Ils sont drôles, talentueux, moqueurs, attachants, caustiques ou décalés. Ils ont chacun un sens de l'humour et de la dérision unique" précise un communiqué."Les masters du rire" se positionne comme "le rendez-vous des amateurs de bonne humeur, une véritable bouffée d'air frais et un pur divertissement".

Diffusée sur NRJ 12, l'émission "Les Masters du rire" sera également diffusée en simultanée sur Rire & Chansons.