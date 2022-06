Les Assises de la radio auront lieu les 2 et 3 juin

Le Paris Radio Show est le seul salon dédié aux secteurs de la radio, du podcast natif et de l'audio digital en France gratuit pour les visiteurs professionnels. Il réunit plus de 4 000 visiteurs sur deux jours. Incontournable depuis plus de 20 ans, le Paris Radio Show (ex-Salon de la Radio) est organisé aux mêmes dates que la Fête de la radio et hébergera donc, à La Seine Musicale, les Assises de la radio. Ces Assises, qui s'inscrivent dans le cadre de la Fête de la radio , proposeront notamment 4 temps forts autour de 3 débats : "Ma radio locale en 2025", "L'avenir de la radio passe-t-elle par l'image" et "Diffusion, distribution, réception : l'avenir de l'écoute de la radio". Roch-Olivier Maistre, Hervé Godechot, Gaël Sanquer ou encore Sibyle Veil, Régis Ravanas, Hervé Beroud, Pierre Bellanger... sont attendus.