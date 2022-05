Les 2 et 3 juin, exposez au Paris Radio Show

Vous êtes opérateur de diffusion, fabricant, éditeur de logiciels, prestataire de services, installateur, créateur d'habillages, de contenus, organisme de formation, autorité de tutelle, organisme professionnel, syndicat ou encore régie publicitaire... participez au Paris Radio Show et donnez rendez-vous dans 30 jours à vos clients, les 2 et 3 juin 2022.

Après deux longues années sans réunir l'industrie, réservez dès maintenant votre présence. Cette année, nous proposons trois types de stands clé en main vous permettant de gagner en efficacité. Tout est compris et vous n'avez qu'à vous déplacer à la Seine Musicale pour bénéficier de la visibilité et des milliers de visiteurs qui vont sillonner les allées.