Les 10 podcasts les plus écoutés en avril sur Spotify

Depuis sa création en 2008, Spotify n'a cessé de transformer la manière dont nous écoutons la musique. Aujourd'hui, l'entreprise se revendique comme le leader du streaming audio avec plus de 271 millions d'utilisateurs actifs mensuels, dont plus de 124 millions d'abonnés Spotify Premium, répartis sur 79 marchés. Spotify propose plus de 50 millions de titres de musique et plus de 700 000 podcasts. "La mission de Spotify est de donner à des millions d'artistes la possibilité de vivre de leur art et à des milliards de fans d'en profiter" rappelle l'entreprise suédoise.