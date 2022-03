Le prochain WorldDAB Automotive aura lieu le 22 juin

À Londres et en ligne, cette conférence interactive en direct permettra de découvrir comment les radiodiffuseurs et les constructeurs automobiles conçoivent la radio dans la voiture. Les participants découvriront également comment les radios et les constructeurs automobiles travaillent ensemble pour concevoir la meilleure expérience pour les conducteurs. Plusieurs sujets abordés lors de cet événement : les acheteurs de voitures et la recherche DAB dans l'habitacle, le DAB sur l'écran des véhicules, les commandes vocales ou encore les contenus pour le conducteurCe WorldDAB Automotive est gratuit. Les inscriptions devraient prochainement accessibles.