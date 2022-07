Le podcast "Pardon le Cinéma" joué à la Cigale le 15 juillet

"Je serais presque embêté qu’on ne fasse ce spectacle que pour une seule représentation. On ne pourra pas le refaire à l’identique une deuxième fois, ce n’est pas possible. Ce qu’on est en train de monter là, ne peut arriver qu’une fois. Il y aura pleins de happenings, de véritables surprises, des jeux, et une véritable plus value à être dans la salle et à avoir le visuel par rapport à un épisode de podcast, je suis très fier que ça arrive. Je veux que les auditeurs se disent que celui-ci ça m'aurait ennuyé de juste l'écouter" a souligné Victor Bonnefoy, de "Pardon Le Cinéma".