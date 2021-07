Le nouveau podcast de France Culture : "La Filière"

Qu’est-il advenu d’Otto Wächter, un général nazi responsable de la mort de milliers de juifs et de Polonais, qui a échappé à la justice ? C'est ce que tente de découvrir Philippe Sands, dont la famille a été exterminée sur ordre d'Otto Wachter. Accompagné par un improbable allié - Horst Wachter, le fils d'Otto qui, lui, cherche à laver l'honneur perdu de son père -, son enquête le mène de Hagenberg près de Vienne, où vit Horst, au Vatican, où Otto a trouvé la mort brutalement, de Washington à Londres et d'Albuquerque à Genève.Une enquête en 10 épisodes (27 minutes) écrite et racontée par Philippe Sands, réalisée par Sophie-Aude Picon. Une production France Culture, en collaboration avec Live Magazine et en partenariat avec La Croix. Disponible dès aujourd’hui sur franceculture.fr et l’application Radio France.