Le festival RTL2 Essonne en scène affiche complet

"RTL2 Essonne en Scène se projette dans une nouvelle dimension et se réjouit de son association avec la radio pop rock de référence qui porte haut les couleurs du festival" précise un communiqué.

Les festivaliers pourront apprécier ce vendredi 1er septembre les concerts de M, Juliette Armanet, Zaho de Sagazan et ce samedi 2 septembre de Shaka Ponk, Adé, Pierre de Maere. Engagé sur l’émergence des nouveaux artistes, le festival proposera de découvrir plusieurs talents essonniens, cette année Krill, Dynah, Imparfait,Triinu et La Veine qui se produiront eux aussi sur la grande scène du festival face au château.