Le chiffre d'affaires de NRJ Group en forte hausse

Après une stabilisation au 2ème trimestre 2018, l’activité Radio en France (ex « MME ») enregistre au 3ème trimestre un retour à la croissance de son chiffre d’affaires. Au cours de ce trimestre, pour la radio nationale, l’effet volume et l’effet prix sont positifs, traduisant une reprise de valeur sur l’activité principale du Groupe.

Au démarrage de la nouvelle saison 2018/2019, "NRJ Group a, pour la première fois dans l’histoire de NRJ, installé sur la tranche horaire 17h-20h un programme divertissant et interactif avec les auditeurs, animé par "Cauet et sa bande"".

Portées par la performance des formats audio et vidéo ainsi que par le succès des offres commerciales de la régie locale, les activités digitales poursuivent leur croissance sur le 3ème trimestre 2018 et enregistrent un chiffre d’affaires en progression de 28,6 %. Le Groupe NRJ "se positionne comme le 1er groupe privé de radios digitales de France et NRJ est, en outre, la 1ère radio sur le e-commerce".

La Radio à l’international est toujours impactée par un effet de base 2017 défavorable, et par le changement du mode d’exploitation en Norvège qui a conduit à une baisse du chiffre d’affaires de 1,4 M€ sur les 9 premiers mois de 2018.