Le Tour de France sur les stations de Radio France

Les auditeurs de France Bleu peuvent suivre les enjeux, le contexte, les favoris, l’ambiance, le décor des étapes et bien sûr, une arrivée à vivre en direct sur chacune des 21 étapes sans oublier l’image du jour. Parallèlement à la course, France Bleu met en avant les spécialités culinaires régionales et les produits du terroir des régions traversées par le peloton, permettant aux auditeurs de découvrir la richesse de notre gastronomie.

Enfin, pour aider les auditeurs à éviter les embouteillages lors du passage du Tour, France Bleu diffuse en temps réel des informations sur la circulation et sur le passage de la caravane du Tour, grâce à ses stations locales.