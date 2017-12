Le Prix "Album RTL de l'année" pour Julien Doré

"Poétique et décalé, sensuel et sensible, Julien Doré nous transporte dans un ailleurs façonné d'émotions contrastées, un univers personnel où se mêlent des textes subtils et des mélodies aériennes. Ces moments suspendus tiennent essentiellement à sa voix chaude, rassurante, à ses mots délicats. "&" oscille entre mélancolie et grain de folie, rythmes entrainants et ballades envoûtantes pour nous faire voyager au gré des vagues de l'imaginaire" a expliqué le jury.

Julien Doré sera l’invité d’une émission enregistrée en public au Grand Studio RTL au cours de laquelle il recevra le trophée de l’Album RTL de l’Année 2017. Présentée par Anthony Martin, cette émission spéciale sera diffusée le 1er Janvier de 18h30 à 20h, et rediffusée le samedi 6 janvier à 15h puis à 23h.