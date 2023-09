Le Paris Podcast Festival dévoile son programme

Partir en voyage avec "Les Baladeurs" et des auteurs, parler intime et relations amoureuses avec un enregistrement public de Sophie-Marie Larrouy et "La Chamade" ou bien relations intra-familiales et reconstruction avec l'avant-première de "Mon Odyssée". Libérer la parole et l'écoute sur la santé mentale ou bien encore interpeller l'ordre du genre et de l'inclusivité sur le terrain du sport... Pour cette 6e édition, c'est une programmation qui fait le souhait de rester à l'écoute de de son époque.

Cette année, l'entrée au PPF devient payante : "c’est une façon de renforcer son indépendance et de consolider son équilibre budgétaire. Les sessions du festival en Grande salle et dans l'Auditorium seront donc accessibles moyennant un prix de 5 euros tandis que les autres sessions au premier étage restent en accès libre".