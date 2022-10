Le NAB Show aura lieu du 17 au 20 octobre

Situé dans "la capitale mondiale des médias", le NAB Show New York propose un apprentissage pratique, une découverte et un aperçu des technologies et des stratégies commerciales qui transforment les médias et le divertissement. À travers des expositions, des conférences et des événements de réseautage, le NAB Show New York veut mettre en lumière les produits, les pratiques et les leaders promouvant des expériences audio et vidéo supérieures.

Cette année, l'Association nationale des radiodiffuseurs (NAB) remettra le prix "National Radio Award" aux experts en recherche et consultants Fred et Paul Jacobs. Le prix sera remis au NAB Show New York lors des "Marconi Radio Awards" le 19 octobre. C'est la première fois que le prix est décerné à deux personnes.