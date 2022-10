Nouvelle édition de "Sounds of New York"

Ce programme, soutenu par la Villa Albertine, la Fondation Face, Spotify, Radio France, RFI (France Medias Monde) la SACD, l’Institut Français, l’INA, et Paradiso Media, vise à accompagner le développement de podcasts français à haut potentiel international. Les lauréats pourront s’immerger au cœur de l'industrie du podcast américain, à la rencontre d’une vibrante communauté de médias, de studios et de créateurs indépendants.

Sounds of New York s’adresse aux créateurs, auteurs/autrices, réalisateurs/réalisatrices français ayant réalisé au moins un projet sonore. Au terme d’un appel à candidatures, 7 auteurs ou autrices seront invités à New York durant cinq jours, du 17 au 21 avril 2023.