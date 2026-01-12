L’audience radio reste solide malgré la désactivation partielle de la bande FM

Entre juillet et décembre 2025, la radio a atteint hebdomadairement 93 % de la population résidente du pays à partir de 15 ans, ce qui représente, en chiffres absolus, 6.95 millions de personnes. La pénétration quotidienne moyenne s’est élevée à 69 % ou 5.13 millions de personnes, mais elle varie d’une région linguistique à l’autre : 76% en Suisse italienne (SI), 70% en Suisse alémanique (DS) et 65% en Suisse romande (SR).

Les personnes qui ont écouté la radio l’ont fait pendant 110 minutes par jour en moyenne. Les Suisses alémaniques sont les auditrices et auditeurs les plus assidus, avec une durée d’utilisation quotidienne de 116 minutes, soit pratiquement deux heures. Cette valeur est de 111 minutes en Suisse italienne et de 93 minutes en Suisse romande.