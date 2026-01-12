L’audience radio reste solide malgré la désactivation partielle de la bande FM

Vous aimerez aussi
-
DAB+ : six nouveaux multiplex locaux lancés en Bretagne
-
Le WorldDAB multiplie les rendez-vous autour du DAB+
-
Médiamétrie s’apprête à révéler les audiences de novembre et décembre
-
La Scam alerte sur l’avenir incertain des radios publiques européennes
-
Le DAB+ et le FSER moteurs de vigilance en 2026 pour la CNRA
Entre juillet et décembre 2025, la radio a atteint hebdomadairement 93 % de la population résidente du pays à partir de 15 ans, ce qui représente, en chiffres absolus, 6.95 millions de personnes. La pénétration quotidienne moyenne s’est élevée à 69 % ou 5.13 millions de personnes, mais elle varie d’une région linguistique à l’autre : 76% en Suisse italienne (SI), 70% en Suisse alémanique (DS) et 65% en Suisse romande (SR).
Les personnes qui ont écouté la radio l’ont fait pendant 110 minutes par jour en moyenne. Les Suisses alémaniques sont les auditrices et auditeurs les plus assidus, avec une durée d’utilisation quotidienne de 116 minutes, soit pratiquement deux heures. Cette valeur est de 111 minutes en Suisse italienne et de 93 minutes en Suisse romande.
Les personnes qui ont écouté la radio l’ont fait pendant 110 minutes par jour en moyenne. Les Suisses alémaniques sont les auditrices et auditeurs les plus assidus, avec une durée d’utilisation quotidienne de 116 minutes, soit pratiquement deux heures. Cette valeur est de 111 minutes en Suisse italienne et de 93 minutes en Suisse romande.
La comparaison avec le second semestre 2024 montre que la pénétration quotidienne a accusé un léger recul de deux points de pourcentage, passant de 71 à 69%. La durée d’utilisation par auditrice ou auditeur s’est en revanche accrue d’une minute, soit de 109 à 110 minutes. Par rapport à l’année précédente, les personnes qui ont écouté la radio sont donc un peu moins nombreuses, mais elles l’ont fait un peu plus longuement.
Une DEA de de 76 minutes
Si l’on combine ces deux tendances et détermine la durée d’écoute quotidienne extrapolée à l’ensemble des personnes formant l’univers statistique, cette durée est de 76 minutes, soit seulement une minute de moins qu’au second semestre 2024. Il convient de souligner cette stabilité, car elle indique que si la désactivation de la diffusion FM des stations radio SSR début janvier 2025 a impacté l’audience des stations concernées, l’audience globale de la radio n’en a jusqu’ici pas souffert.
La recherche radio de Mediapulse mesure l’utilisation linéaire des programmes radio sur tous les vecteurs de diffusion analogiques et numériques. Pour des raisons de coûts de la recherche, elle ne tient cependant pas compte de l’écoute de la radio linéaire au moyen d’un casque.
La recherche radio de Mediapulse mesure l’utilisation linéaire des programmes radio sur tous les vecteurs de diffusion analogiques et numériques. Pour des raisons de coûts de la recherche, elle ne tient cependant pas compte de l’écoute de la radio linéaire au moyen d’un casque.