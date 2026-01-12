La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 12 Janvier 2026 - 15:55

L’audience radio reste solide malgré la désactivation partielle de la bande FM


Au second semestre 2025, les personnes à partir de 15 ans ont écouté les émissions en direct des radios suisses et étrangères pendant 76 minutes par jour en moyenne. L’audience radio en Suisse pendant ce deuxième semestre suivant la désactivation partielle de la bande FM (OUC), intervenue début 2025, est donc restée solide. C’est ce qui ressort des données d’audience radio du second semestre 2025 collectées sur mandat de la Fondation Mediapulse.



Entre juillet et décembre 2025, la radio a atteint hebdomadairement 93 % de la population résidente du pays à partir de 15 ans, ce qui représente, en chiffres absolus, 6.95 millions de personnes. La pénétration quotidienne moyenne s’est élevée à 69 % ou 5.13 millions de personnes, mais elle varie d’une région linguistique à l’autre : 76% en Suisse italienne (SI), 70% en Suisse alémanique (DS) et 65% en Suisse romande (SR).
Les personnes qui ont écouté la radio l’ont fait pendant 110 minutes par jour en moyenne. Les Suisses alémaniques sont les auditrices et auditeurs les plus assidus, avec une durée d’utilisation quotidienne de 116 minutes, soit pratiquement deux heures. Cette valeur est de 111 minutes en Suisse italienne et de 93 minutes en Suisse romande.

La comparaison avec le second semestre 2024 montre que la pénétration quotidienne a accusé un léger recul de deux points de pourcentage, passant de 71 à 69%. La durée d’utilisation par auditrice ou auditeur s’est en revanche accrue d’une minute, soit de 109 à 110 minutes. Par rapport à l’année précédente, les personnes qui ont écouté la radio sont donc un peu moins nombreuses, mais elles l’ont fait un peu plus longuement.
L'audience radio en Suisse au second semestre 2025 par région linguistique. La Suisse italienne affiche la plus forte pénétration quotidienne (75.5%) et 111 minutes d’écoute par auditeur, contre 64.9% et 93 minutes en Suisse romande.
Une DEA de de 76 minutes

Si l’on combine ces deux tendances et détermine la durée d’écoute quotidienne extrapolée à l’ensemble des personnes formant l’univers statistique, cette durée est de 76 minutes, soit seulement une minute de moins qu’au second semestre 2024. Il convient de souligner cette stabilité, car elle indique que si la désactivation de la diffusion FM des stations radio SSR début janvier 2025 a impacté l’audience des stations concernées, l’audience globale de la radio n’en a jusqu’ici pas souffert.
La recherche radio de Mediapulse mesure l’utilisation linéaire des programmes radio sur tous les vecteurs de diffusion analogiques et numériques. Pour des raisons de coûts de la recherche, elle ne tient cependant pas compte de l’écoute de la radio linéaire au moyen d’un casque.

Les audiernces en Suisse romande

Les données d’audience radio en Suisse romande pour le second semestre 2025, tous jours de semaine, pour les 15 ans et plus. Le tableau présente les taux de pénétration, durées d’écoute et évolutions significatives par station selon Mediapulse.
Les audiences en Suisse alémanique

Les données d’audience radio en Suisse alémanique pour le second semestre 2025, jours de semaine, 15 ans et plus. Le tableau présente les indicateurs de pénétration, d’écoute et les variations significatives pour chaque station selon Mediapulse.
Les audiences en Suisse italienne

Les données d'audience en Suisse italienne, du lundi au vendredi, pour les 15 ans et plus, sur le second semestre 2025. Le tableau détaille les performances des stations SSR et privées, avec les taux de pénétration, durées d’écoute et évolutions observées.
Frédéric Brulhatour
