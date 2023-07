Radio Monaco à New York à l'occasion du "Bastille Day"

Pour les quatre derniers numéros de la saison, l’émission "How Are Riou" propose du dépaysement aux auditeurs de Radio Monaco. Maxime Riou, Océane et Nathalie Michet réalisent leur émission depuis New York du mardi 11 au vendredi 14 juillet de 17h à 20h.

L’excursion new-yorkaise aura pour point d’orgue le "Bastille Day". Radio Monaco se glissera dans les coulisses de ce festival qui se tiendra à Central Park. Organisé par le Consulat Général de France à New York et le Comité des associations françaises et de langue française de New York, cet événement réunira 6 000 personnes venues applaudir, entre autres, la chanteuse française Adèle Castillon et le DJ français Joachim Garraud.