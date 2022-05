L'entreprise WorldCast Systems récompensée NAB Show

Selon WorldCast Systems, l'APTmpX économise la bande passante du réseau pour les STL tout en garantissant une transparence audio et une qualité de liaison élevées. La première version d'APTmpX, lancée en octobre 2020, a fourni aux diffuseurs FM un accès à une compression de signal de haute qualité pour la transmission FM MPX/composite centralisée qui en résulte. WorldCast ajoute que la solution révolutionnaire, dans la gamme <900Kbps, a résolu la difficulté d'assurer une transmission de haute qualité et à faible coût. Les dernières versions d'APTmpX vont encore plus loin en offrant de nouveaux niveaux de compression à une bande passante réseau de 600, 400 et 300 kbps. De plus, la technologie est rétrocompatible à 100% avec les codecs IP APT et les modules AoIP APT sur le terrain grâce à une simple mise à niveau de la licence logicielle.