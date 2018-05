Le Festival Radio France Occitanie Montpellier célébrera la France

Du 9 au 27 juillet 2018, le Festival Radio France Occitanie Montpellier célébrera la France (18 jours et 175 concerts), ses créateurs et ses interprètes et proposera, avec France Musique, une intégrale des sonates pour clavecin de Scarlatti. Le tout, sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie.