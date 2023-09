Le DAB+ passe la barre des 50 % de la population hexagonale couverte

L’Arcom souhaite souligner l’engagement des radios et de toutes les parties prenantes qui se sont mobilisées ces dernières années pour donner vie au projet de la radio numérique, dans l’intérêt des auditeurs comme de notre paysage audiovisuel. Avec la poursuite du déploiement des antennes nationales entre octobre 2023 et mars 2024, plus de 60% de la population sera couverte par le DAB+ début 2024. Une campagne de communication nationale sera diffusée prochainement afin de mieux faire connaître les avantages de la radio numérique au grand public (lire également ICI ).Par ailleurs, une expérimentation est également en cours en Martinique depuis janvier.