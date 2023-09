Le DAB+ : un des "dossiers d'envergure" pour l'Arcom

"Pour le média radio, le déploiement du DAB+ a dépassé la barre symbolique des 50% de couverture nationale et continue son déploiement. L’Arcom poursuit par ailleurs ses travaux d’analyse pour son livre blanc sur l’avenir de la radio, qui sera publié en 2024. Le dossier central des services d’intérêt général nous mobilisera également en cette période de rentrée" a souligné Roch-Olivier Maistre.

Et, en effet, la technologie DAB+ se déploie en France. De nouveaux émetteurs permettent d'assurer un maillage de plus en plus fin du territoire. 17 multiplex, étendus ou locaux, ont d'ailleurs commencé leurs émissions durant cet été 2023. Suite à ces démarrages, la couverture de la population métropolitaine par le DAB+ a donc dépassé les 50%.