Le Conseil d’administration de Radio France approuve le budget 2019

Ce budget 2019 de dernière année d’exécution du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2015-2019 prévoit ainsi une CAP de fonctionnement de 582.3 M€ (en baisse de 12.3 M€ par rapport au COM), et une CAP d’investissement de 10 M€ (en baisse de 24.6 M€ par rapport au COM). "Cet équilibre est atteint grâce à la poursuite de la politique volontariste d’économies et de développement des ressources propres menée depuis 2015 par l’entreprise" précise Radio France.