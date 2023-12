Le budget 2024 de France Médias Monde acte le lancement de nouveaux développements

L’augmentation nette du budget se traduit par une augmentation de la dotation publique "socle" de 6.2 M€ (+2.4%) destinée à financer la poursuite des activités du groupe ainsi que les effets de l’inflation autant que possible ou encore par une enveloppe complémentaire "Programme de transformation" de 5 M€, conditionnée à l’atteinte d’objectifs de transformation dans le domaine de l’information et du numérique; A cela, s'ajoute un financement public complémentaire direct de 2.5 M€ dans le cadre de l’Aide publique au développement visant à couvrir en 2024 la préfiguration de quatre nouveaux projets de proximité dans trois régions clés : l’Afrique, le Proche-Orient et l’Europe centrale et orientale.

En outre, le budget de France Médias Monde en 2024 intègre la reconduction de l’offre numérique de RFI en ukrainien basée à Bucarest sur financement du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, des offres ENTR et Infomigrants sur financements européens et d’Afri’Kibaaru (langues africaines de RFI produites à Dakar) sur financement de l’Agence Française de Développement.