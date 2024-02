Radio France : Jaap van Zweden nommé directeur musical du Philhar

Jaap van Zweden termine cette année ses mandats de directeur musical du New York Philharmonic et de l‘Orchestre Philharmonique de Hong Kong et prend la tête de l'Orchestre Philharmonique de Séoul. Jaap van Zweden s'inscrit dans la lignée des grands chefs qui l'ont précédé au Philhar, Marek Janowski, Myung-Whun Chung et Mikko Franck qui quittera son poste à l'été 2025 après 10 ans passés à la tête de l’orchestre.

"Tout au long de sa carrière, Jaap van Zweden a développé des valeurs chères à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, notamment son attachement à la création, au développement de nouveaux publics et son engagement aux côtés des enfants atteints de handicap" indique un communiqué.