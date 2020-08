Le Chœur de Radio France intègre le réseau national des Centres d’Art Vocal

Au nombre de cinq avec le Chœur de Radio France, le réseau national des centres d’art vocal est composé d’ensembles identifiés par le Ministère de la culture pour leur engagement dans la production artistique et l’éducation artistique. Les centres nationaux d’art vocaux contribuent dans le domaine de l’art vocal à la transmission et l’insertion professionnelle, les actions d’éducation artistique, le rayonnement du répertoire notamment a cappella et le partage des ressources. A la suite de la mission sur la transmission de la culture vocale et de valorisation du patrimoine choral, cette initiative participe de l’engagement du ministère de la culture dans le plan chorale, composante essentielle du projet de généralisation de l’éducation artistique et culturelle des enfants et des jeunes porté par le ministère de la Culture et le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse.