Le CSA publie une étude sur le sport à la radio

Après le football, les disciplines les plus traitées sont le rugby, le cyclisme et le tennis, à travers le traitement et la couverture de grandes compétitions comme les compétitions nationales et internationales de rugby, le Tour de France, Roland Garros, etc. Les Jeux olympiques ou championnats du monde d’athlétisme et de natation sont aussi couverts de manière importante par certaines radios.Malgré une baisse leur audience et une pression sur leurs recettes publicitaires, les éditeurs de radio continuent d’investir dans le sport, pour leur offre hertzienne et leurs déclinaisons numériques. Notons que le cadre juridique français protège l’accès des journalistes aux enceintes sportives et toute station a le droit de diffuser gratuitement le commentaire oral d’une manifestation.L'étude complète est ICI