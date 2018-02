Lauriers de la radio et de la TV : un nouveau prix CSA-Jeune Public

Olivier Schrameck, président du CSA, et Carole Bienaimé-Besse, conseillère en charge des questions de protection du jeune public, ont ainsi remis un Prix CSA-Jeune Public, fort de son expérience et des valeurs qu’il promeut dans ses missions de protection du jeune public. Régulièrement sollicité par les parents et éducateurs dans son rôle de vigie des programmes audiovisuels, il est naturellement attaché à ce que soient distingués des programmes particulièrement adaptés aux mineurs. Depuis de nombreuses années, le CSA s’attache à protéger le jeune public à travers des actions concrètes et notamment des campagnes d’information grand public sur la signalétique jeunesse et l’usage des écrans chez les plus jeunes (campagne "''Pas d’écran avant trois ans").