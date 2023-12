Laurent Lafon rejoint le C.A. de Radio France

Après des études en économétrie à Paris Nanterre, puis à Sciences Po Paris, Laurent Lafon est élu en 1995 conseiller municipal à Vincennes et en devient maire en 2002. Il quitte la mairie après trois mandats à la suite de son élection en tant que sénateur du Val-de-Marne en 2017. De 2004 à 2017, il est conseiller régional d’Ile-de-France. De 2016 à 2017, il a également occupé le poste de vice-président de la Métropole du Grand Paris. Au Sénat, il travaille particulièrement sur les sujets liés à l’éducation et l’enseignement supérieur.

Depuis 2020, il est président de la Commission de la Culture, de l’Éducation, de la Communication et du Sport du Sénat. Il est à l’initiative en 2023 d’une proposition de loi relative à la réforme de l'audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle.