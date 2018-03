Lagardère Publicité a choisi la plateforme Adswizz

Cette plateforme aux standards IAB, permet de monétiser différents formats (pré-roll et post-roll) et créations publicitaires, avec un plan de roulement automatisé. Il sera également possible, dans une seconde phase, de se connecter en programmatique. Avec des impressions comptabilisées instantanément, quel que soit le mode d’écoute (streaming, téléchargement), les bilans de campagne se font de manière quasi instantanée. En parallèle au déploiement de l’adserving, Lagardère Publicité souscrit à AudioMetrix, un outil de suivi de l’audience intégré, afin d'analyser de façon très fine et de mieux comprendre les comportements d’écoute des audionautes. Les podcasts offrent à l’annonceur un contrat d’écoute Premium et intime avec l’audionaute et répondent à leur problématique d’émergence.