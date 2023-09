Lagardère News choisit Audiomeans pour ses podcasts

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 15 Septembre 2023 à 11:25 | modifié le Vendredi 15 Septembre 2023 à 11:25

Lagardère News s'associe à Audiomeans, pour accompagner ses marques dans la diffusion et la promotion de leurs productions. Riche d'un fonds de près de 400 références et près de 200 millions de téléchargements ou écoutes en 2022, Lagardère News espère ainsi onnaître de manière plus fine et plus précise les pratiques et usages de celles et ceux qui consomment ses podcasts.