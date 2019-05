La nouvelle MRC (Radio-Canada) a un coût nul pour les contribuables

"De plus, si l’on considère les 42 millions de dollars obtenus pour la vente du terrain et des installations actuelles, il est clair que le déménagement dans des installations modernes se révèle à coût nul, voire inférieur au maintien du statu quo, dans un édifice devenu vétuste et disproportionné par rapport à l’évolution des opérations de Radio-Canada".

Radio-Canada rappelle qu’elle dévoilera les coûts finaux reliés à son déménagement dans de nouvelles installations lorsque l’ensemble des travaux auront été complétés, puisque des appels d’offres sont toujours en cours.