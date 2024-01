Nouvelle édition des "Rendez-vous RC OHdio"

La journée débutera par un mot de bienvenue de Caroline Jamet, directrice générale, Audio et Radio de Radio-Canada, et de NatachaMercure, première directrice, Stratégie et contenus audionumériques de Radio-Canada. On y parlera notamment des perspectives de l'intelligence artificielle avec une présentation de Matthieu Beauval et Éric Bellemon de Radio France mais également du balado de marque, de la fascination des femmes pour les balados de crime ou encore nouveau balado Redoutables produit par Stéphane Berthomet...L'événement a lieu à la Maison Radio-Canada à Montréal, au 1000 Avenue Papineau à Montréal.Inscriptions : ICI