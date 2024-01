Dany Meloul nommée vice-présidente principale de Radio-Canada

"Je me sens honorée et privilégiée de prendre la direction de cette grande institution qu’est Radio-Canada. Je suis consciente des défis auxquels nous devons faire face comme média public, mais je suis convaincue que nous sommes en mesure de les relever avec brio. J’ai la chance d’être entourée de gens talentueux et motivés par un but commun, celui d’assurer la pérennité de Radio-Canada et faire en sorte qu’elle demeure un média public pertinent pour les francophones de partout au pays" a indiqué Dany Meloul, vice-présidente principale à Radio-Canada.