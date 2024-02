Les radios francophones lancent la 2e saison de "Washington d'ici"

Depuis ce 20 février, les radios francophones publiques donnent rendez-vous chaque mois pour suivre l’actualité de la campagne présidentielle américaine avec la deuxième saison du podcast "Washington d'ici". Frédéric Arnould (Radio-Canada), Jordan Davis (RTS), Sonia Dridi (RTBF), Guillaume Naudin (RFI) et Sébastien Paour (franceinfo) emmènent les auditeurs et auditrices aux États-Unis pour suivre la campagne pour l’élection présidentielle américaine de 2024.

À travers leurs regards croisés, les correspondants à Washington racontent les dernières actualités politiques, les coulisses inédites de la Maison Blanche et reviennent sur le mandat de Joe Biden.