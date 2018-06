La matinale de NRJ produite depuis le Grau-du-Roi

Et c'est plus de 300 personnes qui sont attendues chaque jour pour assister à l'émission en public. Pour réserver ses places, les auditeurs doivent se connecter sur manudansle69.com Manu et son équipe ont prévu de nombreuses surprises et événements pendant cette semaine : un live de Tal dans des conditions extrêmes, un concert privé de Dadju au milieu de la mer, un barbecue géant avec DJ aux arènes du Grau-du-Roi et une session acoustique surprise de Slimane. Ils partageront leur quotidien avec les auditeurs, à voir en direct sur manudansle69.com, l'application de l'émission, les réseaux sociaux et à retrouver sur nrj.fr et NRJ PLay.

Après sept années consécutives sur NRJ, Manu dans le 6/9 sera de retour pour une huitième saison, à partir du lundi 27 août dès 06h00.