La Scam : "Une mission (enfin) à l’écoute de la création sonore"

La Scam se félicite de cette annonce, qui répond à sa requête d'un fonds de création sonore formulée en 2018 dans le document "Créer et innover en radiophonie", rédigé par Loïc Chusseau et publié avec la complicité de France Culture et d’Arte Radio. "Si la création sonore est dynamique grâce notamment à l’émergence du podcast, elle n’en reste pas moins fragile pour ne pas dire en souffrance car le secteur est peu soutenu contrairement à l’audiovisuel ou à l’édition par exemple" explique la Scam.

La Scam sera heureuse "d’apporter sa contribution aux travaux annoncés et de porter la voix des auteurs et autrices d’oeuvres sonores qui espèrent vivement que cette mission pourra déboucher rapidement sur la création d’un fonds opérationnel et adapté aux nouveaux besoins de la production sonore".