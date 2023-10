Radio France et la SACD renouvellent leur accord podcast pour la création

Radio France, premier producteur de podcasts en France, et la SACD, première des sociétés d’auteurs nées dans le monde et représentant plus de 60 000 auteurs, œuvrent conjointement pour que la création vive et s’épanouisse sur le numérique comme à la radio. L’accord pour la création, conclu pour une nouvelle période de 3 ans (de 2023 à 2025), comporte deux volets, tout comme l’accord initial signé en novembre 2020.

D'abord, un accord podcasts natifs pour renforcer la rémunération des auteurs de podcasts natifs qui collaborent avec Radio France et ses antennes (aujourd’hui, principalement dans des podcasts de France Culture et de France Inter).