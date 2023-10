Charly Lemega lauréat 2023 du Prix Radio France de la Révélation Podcast

Au Paris Podcast Festival, "Altérée" a été choisi "pour son ambition de se lancer dans une thriller de science-fiction, genre toujours complexe et sa capacité à y mêler les codes narratifs et documentaire dans une mise en abyme réussie". Le jury y salue également la très forte interprétation de la comédienne Justine Viotty dans le rôle d’Alicia. "Altérée" est un thriller audio de fiction en 10 épisodes, lauréat de la bourse d'écriture du ministère de la culture et recommandé par de nombreux médias dont Le Monde, Télérama, 20 minutes, L'Obs, Spotify, Deezer, Slate ou encore RTS.