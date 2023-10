Louie Creative, récompensé en tant que "Meilleur studio de podcast de marque"

Fort de ces deux récompenses, l’agence de création de Louie Media est élu parmi les meilleurs studios de podcasts de marque. "Un trophée qui vient saluer le professionnalisme d’une équipe experte, reconnue pour son savoir-faire éditorial, ses productions qualitatives et une distribution performante aux succès d’audience. Ces collaborations innovantes et cette approche globale unique sont aujourd’hui saluées par un jury de professionnels du secteur et représentants des annonceurs" rappelle un communiqué.En 6 ans, Louie Creative a produit près d’une centaine de podcasts pour des marques (Sanofi, My Blend, Tier, ,Flying Blue) des médias (ELLE, Bayard, Madame Figaro,.), des institutions et des plateformes telles que Storytel.