France Culture : un appel à projets pour la création de fictions audio

À destination des autrices et des auteurs, cet appel à projets vise à accompagner le développement de séries en podcast qui s’inscrivent dans des genres fictionnels : fantastique, anticipation, polar, thriller, comédie ou romance. En répondant au thème "Vivre avec son temps", les scenarios proposés peuvent s’appuyer sur des faits de société ou politico-économiques. "Cet appel à projets constitue une opportunité rare pour les autrices et les auteurs : celle de concevoir une fiction ambitieuse et singulière à la fois. L'originalité de chaque plume est valorisée, puis portée par des équipes de réalisation passionnées, exigeantes et dotées d'un savoir-faire artistique impressionnant. Dès lors, il n'y a qu'une seule vraie contrainte : ne pas réfréner son imagination" a déclaré Mehdi Bayad, lauréat et auteur de "Fureurs".