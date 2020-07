La RadioHouse ouvre ses portes le 9 juillet et lance un projet pilote sur l'hyperproximité

Les Editions HF sont aujourd'hui incontournables dans l'industrie de la radio et organisent depuis la RadioHouse le Salon de la Radio et le RADIOTOUR, éditent un site web d'actus quotidiennes, un magazine mensuel et des hors-séries sur la Radio et l'Audio Digital. Elles lancent bientôt un magazine international en anglais pour l'industrie. Fort de cette expérience, elle travaille de pair avec les radios du bassin de Brive : Bréniges FM, RGB et Radio PAC sur un projet pilote d'un an sur l'innovation et les nouveaux formats dans l'objectif de rendre les radios de proximité indépendantes financièrement pour garantir leur pérennité et leur liberté d'expression dans une période encore plus compliquée après la crise sanitaire. "Nous avons toujours désiré une synergie entre les acteurs du territoire. Ce projet s'inscrit dans notre vœu de professionnalisation qui doit se diriger vers le digital et le podcast. C'est un lieu de création et valorisant pour tous nos partenaires et annonceurs. L'expérience qui est réunie sous un seul toit va nous aider à être plus proche des auditeurs et des Brivistes expatriés en particulier" précise Mark Preece, Président de Bréniges FM.