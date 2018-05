La Parité hommes-femmes progresse à Radio France

Membre du Comité Diversité de Radio France depuis 2015 et délégué aux Programmes de France Culture, Vincent Lemerre a évoqué au micro de Marie-Christine Vallet, "la politique volontaire de sa chaîne" pour tendre vers la parité hommes-femmes. "La place des femmes est mesurée à intervalles réguliers par les chaînes elles-mêmes et le Comité Diversité du groupe. La progression est également observée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel" (lire également ICI ). "Pendant deux mois, on écoute tous les intervenants et toutes les intervenantes, qu'ils soient journalistes, invités, hommes-femmes. on a vu que les femmes étaient beaucoup plus présentes avec une augmentation de l'ordre de 20% sur ceux mois écoutés en 2017 par rapport à l'année 2016" a notamment expliqué Vincent Lemerre.