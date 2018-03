La représentation des femmes à la radio

Le taux de présentatrices à la radio a considérablement baissé par rapport à l’exercice 2016 (-9 points) ; il est à présent largement inférieur à celui de la télévision (37% vs. 53%). Si l’on se concentre sur les chaînes généralistes (Europe 1, France Culture, France Info, France Inter, France Musique, RFI, RMC et RTL), on constate que le taux de présentatrices est plus important, toutes chaînes publiques confondues (France Culture, France Info, France Inter, France Musique, RFI), que celui des chaînes privées (Europe 1, RMC et RTL) (40% vs. 34%). Il convient de préciser que France Info et RMC comptent les taux les plus bas avec respectivement 19% et 17% de présentatrices. A l’inverse, France Culture, France Musique et Europe 1 comptent les taux les plus élevés avec respectivement 52%, 49% et 48% de présentatrices.

Sur les radios musicales (Fip, Fun radio, Mouv’, Nostalgie, NRJ et Virgin), le taux de présentatrices est de 33% ; Fip compte le taux le plus élevé avec 58% de présentatrices et Mouv’, le taux le plus bas avec seulement 8% de présentatrices.