La Maison de la radio accueillera le tournage d'un film

"J'aime beaucoup la Maison de la Radio, sa forme, ce qu'elle représente. Je ne la vois pas en images, c'est un univers dans lequel on peut se perdre, il y a de la place pour la pensée. Je le vois comme un lieu assez magique ; (...) un studio de radio n'est qu'ouverture, c'est d'abord l'histoire des ondes qui partent vers les antennes, c'est comme une station spatiale, ça émet. (...) À la radio, il y a les silences, les respirations, l'hésitation aussi. Parfois, la réponse à la question ne jaillit pas de suite, il faut la chercher en soi. A la radio, on entend les gens penser" a expliqué Claire Denis, au micro d'Olivia Gesbert dans l'émission "La Grand Table" sur France Culture.

Ce film réunira à l'écran Juliette Binoche et Vincent Lindon...