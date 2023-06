La Maison FG lance trois nouvelles webradios

FG relance la marque de ses mythiques compilations"DanceFloor FG" sorties entre 2001 et 2017, et proposera une playlist des meilleurs avec "FG Dancefloor" des "tracks festifs qui vont retourner les plus grands dancefloors".

La webradio "FG Chic RnB" mettra à l’honneur le renouveau de la soul, du funk et du rhythm and blues, mélangé aux slow jams et aux classiques RnB, et ressuscite "RNB Chic", le rendez-vous quotidien des années 2000 sur Radio FG, avec "une sélection soul & sexy". Enfin, "FG Chic Mix" se positionne comme la bande son "des plus beaux lieux de la planète, iconiques pour leur programmation musicale et leurs DJs résidents".